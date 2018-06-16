В Лондоне предложат реплики свадебного наряда Меган Маркл

Сегодня, 04:15

«Ярмарка тщеславия» неотъемлемое условие светской жизни, поэтому ведущие модные дома всегда наблюдают за последними трендами. Событие года в столице Великобритании породило новое предложение.

В Лондоне теперь дамам предложат реплики свадебного наряда Меган Маркл, который после церемонии детально обсуждалось в социальных сетях и на женских форумах. Известный дизайнер Стела Маккартни, не могла не заметить тенденцию и анонсировала появление в своих бутиках платьев «на тему» одежд новоявленной герцогини Суссекской.

Заранее оговорено, что так называемых реплик свадебных платьев Меган будет всего 46 экземпляров, в белой и черной цветовой гамме поровну. Как сообщают местные таблоиды, Лондон «стал в очередь», хотя цена за каждую реплику будет не меньше чем три с половиной тысячи фунтов. Счастливые обладательницы «наряда принцессы» вначале должны быть удостоены личного приглашения Маккартни. Кроме того, все остальные свадебные коллекции дизайнерского дома будут расширены до весны следующего года.