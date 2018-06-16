VistaNews.ru


В Лондоне предложат реплики свадебного наряда Меган Маркл

Сегодня, 04:15

«Ярмарка тщеславия» неотъемлемое условие светской жизни, поэтому ведущие модные дома всегда наблюдают за последними трендами. Событие года в столице Великобритании породило новое предложение.

В Лондоне теперь дамам предложат реплики свадебного наряда Меган Маркл, который после церемонии детально обсуждалось в социальных сетях и на женских форумах. Известный дизайнер Стела Маккартни, не могла не заметить тенденцию и анонсировала появление в своих бутиках платьев «на тему» одежд новоявленной герцогини Суссекской.

Заранее оговорено, что так называемых реплик свадебных платьев Меган будет всего 46 экземпляров, в белой и черной цветовой гамме поровну. Как сообщают местные таблоиды, Лондон «стал в очередь», хотя цена за каждую реплику будет не меньше чем три с половиной тысячи фунтов. Счастливые обладательницы «наряда принцессы» вначале должны быть удостоены личного приглашения Маккартни. Кроме того, все остальные свадебные коллекции дизайнерского дома будут расширены до весны следующего года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Сеть просочились несколько снимков свадебного платья Меган Маркл

Невеста принца Гарри определилась с дизайнером свадебного наряда

Плагиат: свадебный наряд Меган Маркл за 268 тысяч долларов был скопирован

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

Рекомендуем