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Тина Канделаки предпочитает какао вместо кофе и отказывается от «обычного» молока. Это помогает ей выглядеть так эффектно в свои 42.

Канделаки продолжает делиться секретами своей потрясающей формы. Недавно она рассказала о своих предпочтениях. Она не пьет кофе и выбирает в противовес ему какао. Сравнивая с хорошим горьким шоколадом, Тина подчеркивает его преимущества. А именно то, что оно не повышает давление и не тонизирует «сверх меры».

Действительно, кофе при своем огромном ряде положительных свойств, и вправду противопоказан людям с повышенным давлением. Однако по калорийности все же выигрывает. Какао особо не побалуешь желудок.

Также ведущая вновь пытается убедить людей, что отказ от животного белка влечет собой много преимуществ. «Животный белок в пище – устаревшая парадигма конца XIX века.» - отметила она у себя под фото. И посоветовала своим подписчикам книгу «Китайское исследование». Канделаки поделилась и своими обязательными продуктами в рационе, а именно – инжир и миндальное молоко.

Данное молоко имеет меньший процент жирности, в отличии от коровьего. По килокалориям –более , чем в два раза меньше обычного молока, 60 ккал против 146 ккал.