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Дом моды дочери Кадырова бесплатно раздал 100 платьев на Рамадан

Сегодня, 18:58

Девушки, которые были приглашены на событие, смогли самостоятельно выбрать то платье, которое им по душе. Айшат Кадырова бесплатно предоставила девушкам выбор.

Дом Моды Firdaws, которым управляет дочь главы республики, бесплатно раздал сотню платьев на Рамадан, о чем сообщил Рамзан Кадыров в своем профиле «ВКонтакте». Глава рассказал, что платья были дизайнерские и из самой последней коллекции.

19-летняя девушка управляет домом моды после своей матери с 2016 года. За это время Айшат выпустила достаточно внушительное количество коллекций модной одежды. Вещи обходятся модницам достаточно дорого - от 12 до 250 тысяч рублей, в зависимости от коллекции.

Свою работу Firdaws начал еще в 2009 году в Грозном. На церемонию открытия были приглашены такие известные личности, как Роберто Кавалли и модельер из Российской Федерации Вячеслав Зайцев, который в 2011-м году получил награду «Кутюрье года» в Москве.

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