Юные блогеры начали сотрудничать с брендом TOY RU в рекламе

Сегодня, 16:33

В рекламе российского лидера на рынке детских игрушек, известного отечественного бренда TOY.RU, снялись популярные юные блогеры Лиза Анохина и Даня Чибриков.



Лиза имеет около 700 000 подписчиков в Instagram и более 200 000 – на YouTube. Собственный блог у 11-летней певицы, телеведущей, модели и актрисы появился год назад и сегодня бьет рекорды по популярности.



Алиса Лобанова, учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, подчеркнула, что компания не отстает от времени, следит за тенденциями и находит интересные решения. По словам руководителя TOY.RU, молодое поколение ищет собственных лидеров мнений, о чем свидетельствует популярность молодых блогеров. Поэтому сотрудничество с талантливыми и креативными ребятами стало для компании естественным шагом.



Компания TOY.RU сегодня – владелец одного из самых крупных в стране интернет-магазинов игрушек, а также федеральной розничной сети магазинов игрушек, насчитывающей в РФ 156 торговых точек.