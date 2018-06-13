Необычную фотосессию устроил Канье Уэст для рекламы кроссовок

Сегодня, 18:56

Новую модель кроссовок Yeezy 500 Super Moon Yellow американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил самым необычным образом.

Кроссовки рекламировали порнозвезды. На некоторых моделях надета только обувь, что очень возбудило подписчиков Twitter, куда музыкант выложил снимки.

Близнецы Бюсси деАмбуаз и Луи де Клермон, модель Лела Стар, которая похожа на жену рэпера Ким Кардашьян, участницы реалити-шоу Bad Girls Club и другие не оставили поклонников рэпера равнодушными. Особенным оказалось то, что женщины сфотографированы практически без одежды. Мужчины были обнаженными только на единичных снимках.

Столь эпатажные фотографии были сделаны Элли Расселлом Линнецем. С Канье Уэстом, который и устроил эту необычную фотосессию для рекламы кроссовок, они работали над клипом на песню Famous. Многие поклонники осудили р'пера в социальных сетях. Они просят убрать снимки со столь дерзкой рекламой.