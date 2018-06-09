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Кендалл Дженнер задала новую моду на прямые джинсы

Сегодня, 17:19

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер в очередной раз "взорвала" интернет своими стильными решениями. Девушка выбрала для прогулки тонированные прямые джинсы, ботильоны с квадратным носов и синюю фланелевую рубашку с пуговицами, акцентом стала спортивная сумка через плечо.

Джинсы стали изюминкой образа. Их глубокий сине-зелёный цвет напоминает аквамарин или турмалин. Кендалл удалось сделать из простых по своей фактуре вещей сделать шикарный образ. Такими джинсами можно заменить традиционный вариант, если он вам уже приелся. И важно помнить, чтобы вещи хорошо сидели именно на вас, а не на фотографиях моделей, тогда вы будете блистать в любом образе.

Модные эксперты советуют пересмотреть свой гардероб на наличие анти-трендов. И если нашли что-то подобное, например, очень рваные джинсы, то отдайте их на благотворительность или переработку или же оставьте до лучших времён, ведь мода циклична и всегда возвращается.

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