Модель Адвоа Абоа критикует Ким Кардашьян за полученную награду

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Светская львица получила награду «Самая влиятельная личность» от Cовета дизайнеров США CFDA. Модель поддержала ее коллега Даутцен Крез и поклонники, уверенные, что Ким заплатила за подобные почести.

Адвоа Абоа, известная модель и активистка в Великобритании, на публике критикует Ким Кардашьян за полученную награду от Cовета дизайнеров США CFDA. Глава организации Стивен Колд считает, что светская львица является идеальным кандидатом на эту премию, так как она очень влияет на моду и неоднократно ставала причиной тенденций. С таким мнением согласен не каждый.

Адвоа Абоа и Даутцен Крез уверены, что Ким Кардашьян никого не вдохновляет, не является кумиром и инфлюенсером, а потому не заслуживает такого звания. Фанаты предполагают, что светская львица оплатила себе получение награды. Сама Кардашьян не комментирует такие заявления, ее защитники уверены, что модели попросту завидуют.