Сегодня, 20:03

Трагедия произошла в Нью-Йорке, о чем сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Обстоятельства и причины гибели знаменитости уточняются специалистами.

Стало известно, что известный дизайнер Кейт Спейд умерла в собственной квартире, ее обнаружили примерно в 3:20 по московскому времени без признаков жизни. Что именно стало причиной смерти известного дизайнера – не уточняется, но сейчас рассматриваются все версии.

Как известно из открытых источников, Кейт Спейд начинала свою карьеру с создания сумочек, однако позднее такое увлечение переросло в полноценный бизнес и разработку одежды, украшений и других трендовых вещей. Дизайнер делала творческий перерыв, продавая компанию Kate Spade New York, после чего снова приступила к работе и создала новый бренд Frances Valentine.