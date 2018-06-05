Вчера, 23:45

В Японии дизайнеры создали инновационные мужские штаны, которые имеют специальный "карман для пениса". В продажу они поступят в сети магазинов GU.

Японские дизайнеры решили усовершенствовать привычную деталь мужского гардероба – штаны. Для удобства сильного пола они создали специальный карман для пениса, он имеет мешок над молнией и кнопку, которая его поддерживает.

После распространения такой информации, многие пользователи стали подшучивать над новинкой. Некоторые не могут понять, зачем нужен «держатель» для мужского достоинства. Большинство мужчин отнеслись с юмором к такому нововведению и сравнили появившуюся зону возле пуговиц с треугольной частью на гитаре. Некоторые же пользователи социальной сети Twitter назвали новую деталь штанов – «карманным презервативом».

Штаны с «карманом для пениса» выпустили в Японии поступят в продажу в сети магазинов GU по цене 15 долларов. Известно, что новая нашивка на брюках сильно выделяет мужские половые органы. Пока неизвестно, будет ли такая модель пользоваться популярностью среди потребителей. Разработчики не рассказали, зачем они создали такой карман для пениса.