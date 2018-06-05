Мода на грани: Сеть шокирована полупрозрачными джинсами

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Пара классических Levi's 501 удивляют модниц расположением ширинки и сетчатой вставкой, позволяющей оценить белье. Дизайнеры соревнуются в креативности, порой забывая важные нюансы.

На сегодняшний день мода находится на грани, так что Сеть шокирована новыми полупрозрачными джинсами Levi's 501. Отличием выступают ширинка, расположенная над правой ногой, и прозрачная вставка, которая тянется от самого пояса до пят. Такой момент позволяет прохожим оценить, какое белье надела модница и есть ли оно на ней вообще.

Мода не всегда выходит за рамки разумного, но такие казусы случаются даже с ней. Тренды диктуют дизайнеры, обслуживающие мировых знаменитостей. Стоит только звезде появиться в том или ином образе, его тут же подхватывают миллионы поклонников. Смелые решения в одежде не всегда актуальны среди представителей средних классов, только мир шоубиза стерпит все странности, таковы там законы.