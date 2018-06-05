Бэлла Потемкина вышла в свет без белья в откровенном платье

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Девушка привлекла внимание посетителей больше, чем бранч журнала Hello.

Звездный стилист Бэлла Потемкина умеет шокировать публику. Блондинка постоянно ищет провокационные образы, которые потом долго обсуждает общество. На этот раз девушка пришла на мероприятие без белья. Мужчины в шоке разглядывали Бэллу, однако вскоре выяснилось, что под платьем есть почти незаметное боди телесного цвета. Среди клиентов популярного стилиста такие звезды, как Саша Жулина, Алена Шишкова, Ксения Бородина и Ольга Бузова. На премию «Кинотавра» Потемкина выбрала полупрозрачное розовое платье с открытым декольте, внизу платье имеет очень откровенный разрез, обнажающий ноги девушки. Если не присматриваться, то кажется, что Бэлла вышла в свет без белья. В конце все пришли к выводу, что девушке удалось создать провокационный образ, так как ее платье обсуждалось больше, чем фильм, которому было посвящено мероприятие.