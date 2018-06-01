Белла Хадид раскрыла правду о пластических операциях

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Многие утверждают, что известная модель неоднократно пользовалась услугами хирургов. В откровенном интервью журналу InStyle Хадид рассказала правду о пластических операциях.

Популярная американская модель Белла Хадид начала свою карьеру в 2013 году. Именно с приходом успеха многие начали обвинять девушку в том, что она не может считаться моделью, так как ее красота не естественная, а сделана с помощью хирургического вмешательства.

«Хейтеры» утверждают, что по сравнению со снимками 16-летней Беллы, сейчас ее лицо выглядит совершенно иначе. Однако поклонники девушки, вставая на защиту кумира, настаивают на том, что за 5 лет любой человек может столкнуться с естественными изменениями, как черт лица, так и телосложения в целом.

Сама Белла Хадид, дав откровенное интервью журналу InStyle, раскрыла правдуо пластических операциях. Она призналась, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов или косметологического вмешательства. Девушка отметила, что не хочет колоть филлеры или что-либо менять, потому что боится попросту испортить свое лицо. Она даже готова пройти специальное сканирование, которое покажет, что ее лицо никогда не подвергалось хирургическому вмешательству.

Супермодель, также рассказала о том, как справляется с многочисленным негативом от «хейтеров». Девушка попросту выключает телефон и понимает, что ей важно мнение только близких людей. Хадид отметила, что люди могут ненавидеть нас, однако, мы с этим ничего сделать не можем, поэтому нужно оставаться самими собой и любить себя такими, какие мы есть.