"Секрет идеальных бровей": Визажист разоблачила Меган Маркл

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Шеррил Райли, создающая образ теперь уже супруги принца Гарри с помощью макияжа, перечислила сразу несколько основных правил, которых следует придерживаться для достижения такого неподражаемого результата.

Визажист разоблачила Меган Маркл и раскрыла секрет ее идеальных бровей, которыми восхищается такое большое количество британок и женщин во всем мире. Райли отметила, что не нужно соблюдать симметрию - брови от природы расположены немного на разных уровнях. Также следует отказаться от чрезмерного выщипывания, ведь от этого могут появиться проблемы с отрастанием волос в нужных участках со временем.

Также визажист рассказала, что Меган Маркл вдохновляется актрисой Одри Хепберн, касается это и подражания формы ее бровей женой принца. Шеррил посоветовала, чтобы девушки отказались от создания дугообразных изгибов, а также тонких острых концов, ведь это делает взгляд строгим и злым. Вместо этого нужно оставить более прямое направление с минимальным изгибом, а кончики немножко поднять, только плавно.