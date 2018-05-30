«Не нужно быть диснеевской принцессой»: Специалисты рассказали, как одеться на выпускной

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Традиционные наряды выпускниц практически всегда напоминают свадебные наряды, или одежду принцесс. Это модели платьев с открытыми плечами, ярким макияжем и «интересной» причёской. Однако сейчас мода диктует другие правила, да и вид типичной школьницы уже не в моде.

Каждая девушка хочет одеться на свой выпускной как можно лучше, чтобы блистать среди своих подруг, как в прямом, так и в переносном смысле. Многие покупают платья в стразах и просто ослепляют блеском, в прямом смысле слова, всех посетителей мероприятия.

Исходя из заблуждений, специалисты решили рассказать, как нужно правильно одеваться юным девушкам на выпускной вечер. Дело в том, что традиционно выпускница выглядит, как невеста: она одета в приталенное платье с пышной юбкой, её плечи открыты, макияж яркий, а причёска обладает изобилием локонов и всякими «идеями». Однако тенденции сейчас другие, быть диснеевской принцессой, как Ким Кардашьян из недавнего популярного ролика, не нужно.

Достаточно просто одеть прямое платье А-силуэта. Такой наряд на молодой девушке будет смотреться лучше, чем одежда принцессы с декольте и «хвостом русалки», который обтягивает ягодицы.

Плотные и блестящие платья не будут смотреться в летний период. Поэтому ткани стоит выбирать лёгкие. Чтобы не быть монументальными, девушки должны отдавать платья, длинной до щиколотки, или немного выше колена. В таком случает лучше выбирать обувь на невысоких каблуках. Кроме того, босоножки станут лучшим выбором.

Лучшим макияжем станет нюдовый, как у Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри. Волосы можно собрать в низкий хвост, пучок или сделать эффект небрежных локонов.