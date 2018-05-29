Ростовская модель Мария Лиман возглавила список «Мисс MAXIM — 2018»

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Мария Лиман набрала 81% голосов. Ростовчанка возглавила список «Топ-100 лучших девушек».

Девушка приняла участие в первом этапе, который прошел с 5 апреля по 27 мая. Ростовчанка прошла строгий отбор жюри, и возглавила список «Мисс MAXIM 2018». Девушка смогла доказать, что жюри не зря удостоили ее призом зрительских симпатий, и добавили в список популярного журнала. «Приятно, когда ты в списке лучших девушек страны. Следующий этап конкурса фотосессия, после которой жюри оставит только 10 конкурсанток. Пожелайте мне победы», - пишет Мария Лиман. Девушка, которая победит в финале, получит право на фотосессию, снимок из которой попадет на обложку мужского журнала MAXIM.