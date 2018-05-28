В Сети жестко высмеяли модную «футбашку» за 80 тысяч рублей от Balenciaga

Сегодня, 17:34

Дизайнеры, работающие на французское подразделение транснациональной компании Kering, заставили мир вздрогнуть, когда представили новый тренд в мире высокой моды. После шоковой паузы, даже самые ярые приверженцы нетрадиционных стилевых решений только и смогли «пожать плечами» в недоумении.

Зато пользователи Сети жестко и не стесняясь, высмеяли модную «футбашку» от Balenciaga за 80 тысяч рублей, если конечно в России найдется экстравагантный богач с полным отсутствием вкуса и врожденного инстинкта самосохранения. Речь идет о странном и причудливом сочетании рубашки, которая в готовом для надевания виде висит на «фасаде» индивидуума, в то время как «тыл» облачен в футболку.

По задумке дизайнеров, можно, поиграв в уличный баскетбол, «легким и элегантным жестом» превратить спортивный наряд в деловую рубашку и направиться в офис. Смелая идея разбивается о несколько рифов, на которые указали беспощадные пользователи. Во-первых, такая трансформация не устраняет своеобразный запах, свидетельствующий о приверженности к активному образу жизни. Во-вторых, в офисе не стоит показывать боссу свою спину, облаченную пропотевшую футболку.