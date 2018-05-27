Эксперт: Женщины переплачивают за белые футболки

Сегодня, 01:15

Известные бренды одежды Gap, River Island и H&M несоизмеримо завышают цены на идентичные товары для парней и девушек. Около 45% представительниц слабого пола тратят деньги в пустую.

Эксперт рассказал, что женщины переплачивают за белые футболки. Daily Mail провел мониторинг и выяснил, что популярные бренды Gap, River Island и H&M целенамеренно повышают стоимость своих товаров до 45%. Для сравнения эксперт выбрал 16 моделей базовой одежды мужчин и женщин, а 10 из них стали идентичными по фасону, покрою и материалу.

Отличительной чертой стал размер, поскольку мужские модели требуют большей затратности по ткани. Маркетологи называют подобное явление pink tax (буквально «розовый налог» — скрытая наценка на женский ассортимент).