Нюша создала собственную линию одежды вместе с Léka

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Нюша рассказала о линии одежды, которую запустит в ближайшие дни. Коллекция была создана совместно с известным нью-йоркским брендом Léka.

В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фото из лукбука с новостью о скором запуске коллекции, а в интервью поделилась подробностями.

По словам Нюши, она давно мечтала попробовать себя в новой деятельности. Потому, когда ей предложили сотрудничество Léka, платья которых помимо самой Нюши носят Хайди Клум, Рита Ора и Коко Роша, певица без раздумий согласилась.

Сама создательница говорит, что это был интересный и непростой опыт для нее. Хотя капсульная коллекция создавалась всего за две недели, сложной задачей оказался выбор цветов, материалов и принтов. В результате было создано 11 женских моделей и 2 мужские. В коллекции присутствуют футболки и джоггеры, а также аксессуары: кепка, носки, рюкзак. Всё выполнено в белом, розовом и черном цветах. Принтами послужили мотивирующие фразы из песен самой исполнительницы. Нюша считает, что ей удалось создать универсальную коллекцию, любой предмет которой подходит как для прогулки с друзьями, так и для вечеринки.

Недавно певица подтвердила свой безупречный вкус в одежде, представ перед публикой на премии RU.TV.