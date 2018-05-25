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Поклонники актрисы были возмущены тем, что издание поместило на свою обложку фото Ребел в объемном плаще. Они посчитали, что таким образом модный журнал решить скрыть полноту актрисы.

Поклонники Ребел Уилсон осудили «Vogue» за фото актрисы на обложке. Изначально некоторые решили, что фигуру девушки явно «отфотошопили», чтобы она выглядела более привлекательно. Однако актриса призналась, что изменений в фигуре она добилась сама, путем сбалансированного питания и регулярных тренировок.

Затем поклонники стали возмущаться, что Ребел специально одели в безразмерный плащ, чтобы скрыть некоторые недостатки ее фигуры. Многие оставляли, комментарии, что не могут разглядеть актрису за слоями одежды, другие возмущались, что всегда с моделями «плюс-сайз» поступают подобным образом, желая не испортить обложку журнала неидеальными формами.

Напомним, что ранее читатели журнала были возмущены обложкой, на которую попала Джиджи Хадид. Поклонникам не понравился чересчур темный оттенок в макияже на светлокожей модели.