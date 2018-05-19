"Слишком много рук": Обложка GQ поставила читателей в тупик

Сегодня, 01:30

Обложка нового выпуска GQ привела к активной дискуссии в интернете. Пользователи спорят, является ли фото оплошностью редактора, уникальной идеей, либо признаком паранормального. Фотосессию украсили актриса Кей Маккиннон, продюсер Исса Рей и идейный стендапер Сара Силверман.

Главным образом, глаза режут непонятная поза и вывернутая нога Маккиннон. На фото всего три человека, значит у них должно быть не более шести рук и ног. Однако Сильверман обнимает какая-то рука, якобы растущая из её волос. Возле плеча Рей находится чьё-то запястье, а между Сильверман и Рей возникла нога, внизу видна ещё одна рука. Это, конечно же, поставило в тупик читателей.

Многие пользователи в интернете вспомнили отрывки из сцен фильмов ужасов, когда герой выгибается до безобразия, а части его тела и вовсе живут своей жизнью.