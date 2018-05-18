Ведущая «Дома-2» хочет «модной перезагрузки» для предвыборной кампании Собянина

Сегодня, 04:20

Ксения Бородина считает, что мода играет важную роль в политическом процессе, поэтому активисты со стороны кандидатов должны выглядеть, соответствуя стандартам. Знаменитость раскритиковала устоявшиеся «блеклые» футболки, которые нужно срочно заменить, по ее мнению.

Ведущая популярного проекта «Дом-2» уверена, что хочет так называемой «модной перезагрузки», и речь идет об изменении имиджа действующего мэра, его команды и всего штаба. Для предвыборной кампании Сергея Собянина Бородина готова разработать специальные фуболки, и поможет ей в этом уже раскрученный собственный бренд одежды.

Теледива привела в пример западных политиков, представители которых не уступают своим лидерам. Но среди фанатов телеведущей мнения по этому поводу разделились, и одни считают, что «модная перезагрузка» Собянину просто необходима, а другие не видят в этом никакого смысла.