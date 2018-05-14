Британский бренд одежды выпустил штаны, оголяющие ягодицы

Вчера, 21:20

Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил штаны с разрезами в районе ягодиц. Общественность шокировал последний "писк моды".

С каждым годом потертостей на штанах становится все больше. Если ранее оголялись только колени, то за несколько лет моды на "рваную" одежду джинсы успели протереться даже в районе ягодиц. Новый продукт от Pretty Little Thing выглядит, как абсолютно обычные зауженные штаны. Однако часть ткани сзади, по мнению дизайнеров, оказалось совершенно ненужной, и они решили просто избавиться от нее.

В Сети уже активно обсуждают штаны с дополнительной вентиляцией и никак не поймут, как данное изобретение вообще одобрили к продаже.

Тем не менее американский бред Carmar посчитал, что штаны выглядят слишком сдержано и выпустил модель Extreme cut out, которые обойдутся россиянам в 10 тысяч рублей. При разработке данной модели дизайнеры придерживались минимализма.