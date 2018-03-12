Французкий модельер Юбер де Живанши умер в 91 год

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Французкий кутюрье Юбер де Живанши известен сотрудничеством с актрисой Одри Хепберн. Также он основал модный дома Givenchy в 1952 году. Agence France-Presse сообщает, что сегодня модельер в возрасте 91 года умер.

Agence France-Presse информирует о тяжелой утрате современного мира моды. Скончался в 91-летнем возрасте Юбер де Живанши. Он основал свою собственную марку одежды и открыл в 1550-х годах модельный дом Givenchy. Широкую известность и признание получил после совместных проектов с известной в мире актрисой Одри Хепберн.

Кутюрье имел дворянские корни и был правнуком французского живописца Пьера-Адольфа Бадена. Имел также статус маркиза, который лишь подчеркивал его величественность и наличие манер. Причины смерти модельера не оглашают.