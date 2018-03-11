Галина Юдашкина сообщила о рождении второго «апрельского» ребенка

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Галина Юдашкина в Соединенных Штатах Америки ждет рождения второго ребенка. Дочь знаменитого советского дизайнера уже сообщила в социальных сетях, что ее второй ребенок появится свет в апреле, как и первый, родившийся два года назад в этом же месяце.

Юдашкина-младшая не отмечена какими-либо талантами, однако накопления и авторитет звездного папы, помогает ей путешествовать по всему свету и радовать поклонников многочисленными фотосессиями. Первый ребенок, тогда еще 25-летней Галины был назван за свою гиперактивность Толей-ракетой. Психологи утверждают, что мальчик требует специальной коррекции, но Юдашкина против вмешательства специалистов.

Судя по комментариям подписчиков, им нравится все, что делает Галина и ее первенец. Например, постоянный «отлов» Толи секьюрити для того, чтобы запечатлеть мальчика для снимка. Юдашкина называет себя светской львицей, что априори обозначает отсутствие каких-либо талантов. Сам Валентин Юдашкин в своих интервью, старается избегать тем, касающихся образа жизни дочери. Кутюрье рад внуку и, с нетерпением ждет появления второго.