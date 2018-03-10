Слава Зайцев провел последний модный показ в своей жизни

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Слава Зайцев, которому 2 марта исполнилось 80 лет, провел последний модный показ в своей жизни, назвав приемников в лице сына Егора и внучки Марии. Мероприятие состоялось в Москве в рамках Mercedes-Benz Fashion Week.

В сезонном показе Mercedes-Benz Fashion Week Вячеслав Зайцев участвовал двадцать раз. За десять лет сотрудничества он создал десять тысяч образов, а в свои 80 лет решил отойти от модного бизнеса. О своем решении модельер заявил сам и назвал явные причины.

Во-первых, каждая коллекция Haute Couture имеет не менее 35 моделей, объединенных одной идеей. Наряды от Зайцева практически полностью выполнены вручную и в одном экземпляре, а пожилому кутюрье это уже дается с трудом. Во-вторых, у дизайнера уже готовы приемники в лице сына Егора и внучки Марии, которые намерены продолжать развивать стиль родственника «а-ля рюс».