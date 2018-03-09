Puma создаст линию спортивной обуви с героями «Союзмультфильма»

Сегодня, 19:02

Известный бренд-производитель Puma решил создать совместно с киностудией «Союзмультфильм» коллекцию спортивной обуви. Она будет уникальна тем, что на ней нарисуют главных героев из культовых мультфильмов производства студии. В частности, это и Винни Пух с Пятачком, и Заяц с Волком.

Анна Усачева, которая занимает должность PR-директора «Союзмультфильма», заявила, что этот шаг первый в истории компании Puma опыт работы на потребительском рынке России. Руководству компании очень приятно, что именно этот бренд стал партнёром в создании такой необычной обуви. Последняя, по словам Анны Усачевой, станет большим событием для мира российской моды.

На спортивных кроссовках из новой серии Puma и «Союзмультфильм» будут изображены герои с уже классических советских мультиков. Среди их числа будет Винни Пух с Пяточком, а также Волк с Зайцем из «Ну погоди!».

Считается, что это далеко не все герои мультиков, с которыми создадут обувь.