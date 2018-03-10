Для итальянского журнала Vogue в ретро-фотосессии снялась пермская модель

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Пермская модель Натали Поли снялась в ретро-фотосессии для итальянского журнала Vogue. Русская красавица предстала в шляпах и пышных платьях.

Российская топ-модель из Перми Натали Поли порадовала своих подписчиков участием в фотосессии для журнала Vogue. Название фотоработы – «Девять дочерей», выполнена она в ретро-стиле.

Такая необычная идея пришла креативному директору журнала Джованни Бьянко. Автор идеи создал на съемочной площадке атмосферу 19 века, а все модели были одеты в шляпы и пышные платья тех времен. Российской модели досталась одна из главных ролей, а остальные модели просто подыгрывали Натали Поли. На одном из фото пермская модель предстала в образе хулиганки с ручным мегафотном.

Снимал красавиц знаменитый фотограф Вилли Вандерперре, который на одном из фото облачил Поли в мокрую рубашку и шляпу. Снимок вышел достаточно откровенным, что порадовало поклонников модели, которые в очередной раз восхитились ее красотой и сексуальностью. В комментариях Поли засыпали комплиментами.

Напомним, что ранее модель стала участницей показа Balmain в Париже и лицом новой коллекции бренда Dundas.