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Православные активисты выгнали на мороз голую модель

Вчера, 20:54

Православные активисты выгнали почти голую модель на мороз. Как сообщается, двое мужчин выгнали модель, который изображал скульптуру Микеланджело «Давид», на улицу почти обнаженным.

У кого-то из посетителей подобное поведение вызывало возмущение, однако никто не встал на защиту модели. Парня просто выставили на мороз.

Двое парней просто подошли к манекенщику и «без вопросов» вытолкали его на улицу. Однако самого «Давида» это ни коим образом не смутило. Видимо, организаторы готовили его к подобному перформансу.


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