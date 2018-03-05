Соблазнительная Белла Хадид похвасталась идеальными формами

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Знаменитая на весь мир соблазнительная американская модель-«ангел» из Victoria’s Secret Белла Хадид недавно похвасталась своими идеальными формами. Девушка сфотографировалась в купальнике и выложила снимок в свой Instagram.

На опубликованном фото Белла Хадид позирует перед камерой в отрытом белом купальнике в бассейне с мокрыми волосами. Руки девушки немного подняты вверх. Как отмечают комментаторы и фанаты, купальник только подчеркнул соблазнительные формы Беллы.

Сама же девушка подписала фотографию очень коротко: «Выходной». Буквально меньше чем за сутки публикация Беллы Хадид в её Instagram набрала почти 900 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев.

Это уже далеко не первый раз, когда Белла Хадид попадает в центр внимания. Недавно её раскритиковали за очередное голое фото. Девушка сфотографировалась с собакой без одежды, однако самые впечатлительные люди предположили, что она работает на масонский культ богини Семирамиды и участвует в оргиях.