Дизайнеру Маше Цигаль хирурги удалили опухоль

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Маша Цигаль раскрыла тайну своего резкого похудения, которое в последнее время очень тревожило поклонников и ценителей ее таланта. Оказалось, что перспективному дизайнеру пришлось лечь на операционный стол. Хирурги удалили ей доброкачественную опухоль.

Все, кто знает Машу по социальным сетям и следят за ее креативным творчеством, с конца прошлого года с тревогой разглядывали публикуемые фотографии. Некогда цветущая и спортивная молодая женщина постепенно превращалась в тень. Цигаль утверждала, что она по-прежнему ведет здоровый и активный образ жизни, занимается спортом. Только недавно кутюрье призналась, что ей пришлось лечь под скальпель хирурга.

Врачи обнаружили у Цигаль доброкачественное образование, которое имело тенденции к росту. Поэтому Маше настоятельно посоветовали удалить опухоль хирургическим путем. Теперь женщина признается, что очень боялась операции. Действительно, врачам пришлось проявить весь свой профессионализм. Пациентка потеряла много крови. Однако теперь Маша усиленно восстанавливается и вновь обрела оптимизм. Цигаль и на больничной койке продолжает работать.