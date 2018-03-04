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В 2018 году для мужчин станет модным образ мужественности

Вчера, 21:38

В мужской моде 2018 года будет доминировать мужественность. Это отразится на строгих линиях одежды и массивных деталях.

Со стартом весны приходит новый модный сезон. Эксперты рассказали, в чем станут ходить представители сильного пола в нынешнем году. Согласно их прогнозам, парней будет привлекать образ мужественности. В частности, после зимнего периода года мужчины наденут свитера и шарфы крупной повязки, пока на улице будет сберегаться предвесенний холод.

Специалисты назвали и самые популярные цвета: металлик, серый и оливковый. Они просят парней обратить свое внимание на всегда актуальный черный цвет, он создает стильный образ. Дабы сочетать несовместимое, мужчинам рекомендуется комбинировать пиджаки в клетку и однотонные штаны. Летом эксперты советуют надеть удлиненные шорты.


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