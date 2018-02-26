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Модели решили выйти на подиум с щенками

Сегодня, 03:15

Модели решили выйти на подиум, взяв щенков. Это произошло в Милане во время проведения модного показа Tod’s на Неделе моды.

 Представители известного бренда Tod’s организовали показ своей очередной коллекции. Его особенностью стало то, что многие из моделей использовали в качестве ярких аксессуаров живых щенков.

Джиджи Хадид была на подиуме не только в зимнем пальто и чёрных брюках, пошитых из кожи. У неё на руках при выходе спокойно красовался французский бульдог пятнистой окраски.

Не отстала от неё и Виттория Черетти. Демонстрируя модную одежду бренда, она держала при этом маленького кокер-спаниеля. Этот щенок также спокойно перенёс яркие огни подиума и внимание многочисленной аудитории к своей персоне.

 Насколько поможет данное нововведение популярности новой коллекции от Tod’s, покажет время. А пока что зрители сообщают, что были щенками просто очарованы. Они наблюдали за ними не меньше, чем за новыми решениями, которые предлагают модельеры.


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