Детские футболки от Quiksilver и TK Maxx сняли с продажи из-за неприличного принта

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Обществу детские футболки от Maxx с раздетыми девушками в купальниках не очень пришлись по вкусу. Сообщается, что сеть магазинов сняла с продажи серию футболок из-за недовольства покупателей.

Джина Кендалл пришла выбрать одежду своему ребенку, и была очень возмущена принтом на футболках от Quiksilver. Девушка рассказала о своем возмущении в соцсети Twitter и назвала такой принт «неприличным».

На футболке напечатаны четыре девушки в купальниках, под картинкой есть надпись Sweet Paradise («Сладкий Рай»). Как написала Кендалл, если кто-то хочет, чтобы их ребенок вырос женоненавистником, то пусть покупают им футболки от Quiksilver и TK Maxx. Возмущений одной покупательницы было достаточно, чтобы снять всю серию футболок с продажи.

Компании Quiksilver и TK Maxx поблагодарили Джину за внимательность и пообещали в дальнейшем не допустить таких оплошностей. Неприличные футболки можно было приобрести по цене 25 евро, однако после инцидента на сайте цена была снижена до 17 евро.

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