Модели Gucci вышли на подиум со своими головами в руках

Сегодня, 08:59

В Милане Gucci организовал показ новой коллекции, на которой люди и журналисты были весьма шокированы – модели вышли на подиум со своими головами в руках.

Креативный модельер Алессандро Микеле создал больничные декорации для этого показа, выбирая только холодные стерильные тона. Объяснил свою идею Микеле тем, что сравнил хирургическую работу с модельным бизнесом. Две модели представляли не только новые одеяния, но и свою «вторую» голову, неся ее с собой в руках, как аксессуар, представляя борьбу за признание своей индивидуальности, а также тем самым призвали людей заботиться о своей голове и мыслях.

В качестве аксессуаров также использовали змей и искусственных драконов. Коллекция следующего сезона представляет собой украшенную вышивку и аппликации. Алессандро Микеле смешал разные этнические элементы с повседневной одеждой.