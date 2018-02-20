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Посетителей недели моды в Нью-Йорке шокировали парики для лобка вместо белья

Сегодня, 19:08

Главным трендом недели моды в Нью-Йорке стали парики для лобка. Посетители показа были шокированы от необычного аксессуара.

Дизайнер из Южной Кореи, которого зовут Каймин, на Нью-Йоркской неделе моды показал неординарную коллекцию с названием «Восточный сад». Шокирующим дополнением к коллекции стала меховая накладка на лобок. Модельер связал свою коллекцию с поиском нового и разрушением границ и иерархии.

Модели появлялись на подиумах в необычных футуристических нарядах, которые не закрывали самые интимные места. В качестве замены нижнему белью выступили разноцветные парики. Столь необычная идея футуристического дизайнера понравилась не всем зрителям, ведь внимание посетителей было обращено к необычным аксессуарам в зоне бикини, а не к нарядам.

Российским пользователям соцсети не пришлась идея дизайнера по душе и они высказались о нелепости этой идеи. Некоторые пользователи раскритиковали модельера в пух и прах.

Ранее певица Ники Минаж появилась на парижской неделе моды с обнаженной грудью. Ее сексуальный топ закрывал только одну часть тела звезды.


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