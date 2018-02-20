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Поклонники не узнали Юдашкина после пластической операции

Сегодня, 02:45

Валентин Юдашкин после проведенной пластической операции стал неузнаваем поклонниками. Именно это стало горячей темой для обсуждения в Сети, фанаты шокированы.

В интернете поклонники известного модельера Валентина Юдашкина активно обсуждают его новую внешность после проведенной пластической операции. На празднике Масленицы король моды посетил общественную встречу вместе со своей женой Мариной. Фотоснимки мгновенно оказались в Сети. Поклонники просто сначала не узнали своего кумира, поняв, что рядом с Мариной Юдашкиной на снимке ее подруга.

Реальным шоком для фанатов и общественности стало то, что некоторые заметили на лице Валентина Юдашкина след от макияжа. Люди фактически взорвались залпом возражений, настоятельно рекомендуя модельеру немедленно приобрести прежний вид и не превращаться в неизвестную личность. Сам обладатель новой внешности промолчал на критику, но люди надеются, что он прислушается в словам и советам.


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