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Дизайнер из Великобритании обула обнаженных манекенщиц

Вчера, 23:30

Британский модельер Мэри Элис Малон, являющаяся автором бренда обуви Malone Souliers, представила новую коллекцию обуви на необычной презентации, участие в которой приняли полностью обнажённые модели. В рамках Недели моды в Лондоне дизайнер продемонстрировала, как её туфли сидят на девушках без одежды.

Стоит отметить, что в показе участвовали не только манекенщицы, но и манекены. Девушки располагались в позе статуй и демонстрировали гостям мероприятия новую обувь. На некоторых из них были размещены наклейки с фотографиями мышц без кожи. Малон призналась, что вдохновилась при создании коллекции анатомией человека. Тело девушки она назвала сложной конструкцией, понять которую невозможно.

Ранее в Великобритании представили коллекцию платьев, изготовленных из использованных презервативов. Автором этого перфоманса стала дизайнер Шарлотта.


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