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В Британии представлена коллекция платьев, сделанных из использованных презервативов

Сегодня, 19:33

Дизайнер Шарлотта из Британии удивляет ценителей моды уже 4 года. Накануне она представила коллекцию платьев, сделанных из использованных презервативов. Стоимость одного наряда составит порядка 10 тысяч долларов.

Презентация новой коллекции состоялась 16 февраля. Шарлотта акцентировала внимание на том, что такие наряды в первую очередь были созданы в качестве поддержки безопасного секса. «Надев на себя поношенный презерватив, вы подвергаетесь риску заражения», - рассказала кутюрье. Дизайнер уточнила, что около 800 человек уже присоединились к акции и решили приобрести платья за 10 тысяч долларов. Половина полученных денежных средств будет отправлена на борьбу со СПИДом.

 На создание одного платья потрачено более тысячи презервативов. Шарлотта считает, что такое захотят носить многие люди, даже богачи. Несмотря на то, что все презервативы уже были использованы, они прошли полную стерилизацию для того чтобы не пугать окружающих неприятными запахами. Со своей коллекцией платьев из контрацептивов Шарлотта отправится в Майами уже на следующей неделе.


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