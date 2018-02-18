22-летняя лишенная ноги сноубордистка из США стала моделью

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22-летняя американская сноубордистка Бренна Хукаби, готовящаяся представлять сборную США на Паралимпийских играх в Южной Корее, стала моделью. Лишенную ноги красотку опубликовали на обложке глянцевого журнала Sport Illustrated.

В 14 лет жизнь Бренны Хукаби кардинально перевернулась – врачи диагностировали у нее рак кости на правой ноге. Лечение не приносило желанных результатов, и пораженную нижнюю конечность пришлось ампутировать. Однако личная трагедия не изменила планы на жизнь американки. Сильная духом спортсменка стала профессиональной сноубордисткой и вышла замуж в 18-летнем возрасте. Готовясь к выступлению на Паралимпиаде в Пхенчхане, Хукаби получила предложение о фотосессии от глянцевого журнала Sport Illustrated, с удовольствием согласившись.

Очутившись в роли модели, 22-летняя американка назвала себя «вернувшимся в жизнь человеком». Своими снимками Бренна надеется вдохновить всех инвалидов на полноценную жизнь.

К слову, 2 года назад Хукаби поборола еще одну тяжелую болезнь. Практически сразу после свадьбы, врачи диагностировали у спортсменки бесплодие, однако сейчас она воспитывает маленькую дочь.