На неделе моды в США модели смогут не обнажаться при всех

Вчера, 21:59

На Неделе моды, которая состоится в Нью-Йорке, модели не будут демонстрировать свою наготу при всех. Девушкам предоставят персональные раздевалки, где они смогут спокойно менять свои наряды.

Организаторы фестиваля «Неделя моды» сообщили радостную весть для многих манекенщиц, которым предстоит дефилировать по подиуму. В рамках торжественного мероприятия моды им предоставят закрытые раздевалки, обеспечив таким образом, надежные условия труда. Все предыдущие разы представления нарядов модели вынуждены были переодеваться практически под объективами камер. Фотографы старались добыть пикантные фотоснимки обнаженных моделей и закинуть потом снимки в Сеть.

В настоящее время девушки гарантированно будут защищены от такого посягательства на личные права. Кроме того, от посторонних взглядов обнаженная натура участниц конкурса моды будет также спрятана, чего не было раньше.