VistaNews.ru


Кристиану Лубутену не дают эксклюзивное право на красные подошвы

Сегодня, 18:28

Генадвокат Евросуда юстиции в Люксембурге сообщил неприятную весть для дома обуви Christian Louboutin. Фемида отказала модельеру в эксклюзивном праве на красные подошвы. Причиной отказа стал аргумент, что нельзя считать красную подошву товарным знаком.

Адвокат Масьеж Спунар рассказал общественности и Кристиану Лубутену, что красная подошва обуви не является товарным знаком и не может принадлежать Christian Louboutin. Напомним, что модельер подал иск против бельгийской линейки обуви Fifth Avenue от Холли Берри. Судебные тяжбы продолжались уже около 5 лет.

По итогу заседаний, красную подошву могут использовать все без исключения марки и производства, поскольку данный элемент декора не является запатентованным и не принадлежит кому-либо.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.