Кристиану Лубутену не дают эксклюзивное право на красные подошвы

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Генадвокат Евросуда юстиции в Люксембурге сообщил неприятную весть для дома обуви Christian Louboutin. Фемида отказала модельеру в эксклюзивном праве на красные подошвы. Причиной отказа стал аргумент, что нельзя считать красную подошву товарным знаком.

Адвокат Масьеж Спунар рассказал общественности и Кристиану Лубутену, что красная подошва обуви не является товарным знаком и не может принадлежать Christian Louboutin. Напомним, что модельер подал иск против бельгийской линейки обуви Fifth Avenue от Холли Берри. Судебные тяжбы продолжались уже около 5 лет.

По итогу заседаний, красную подошву могут использовать все без исключения марки и производства, поскольку данный элемент декора не является запатентованным и не принадлежит кому-либо.