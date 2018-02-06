Модель Victoriaʼs Secret Марту Хант облили водой прямо из ведра

Вчера, 20:41

Юная модель Victoria's Secret Марта Хант выложила в свой аккаунт Instagram видео прямо со съёмочной площадки, на котором команда фотографа выплескивает на неё целое ведро воды. И без того яркий профиль социальной сети девушки стал ещё привлекательнее.

На видео, мокрая с ног до головы девушка входит в роль активнее, не останавливая работу ни на минуту и начинает позировать в ещё более сексуальных и откровенных позах. Завораживающее видео стало популярным очень стремительно и уже набрало больше пяти миллионов просмотров и полторы тысячи комментариев с восхищениями юным телом и актёрской непосредственностью девушки. Ранее модель Victoria's Secret уже снималась в откровенно сексуальном видео с участием велотренажера и мороженного.