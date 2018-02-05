CR Men's Book поместил на обложку татуированных ампутантов

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Руководство глянцевого журнала CR Men's Book поместило на обложку татуированных ампутантов. Ситуацию прокомментировала Карин Ройтфельд, экс-главред Vogue во Франции и нынешний редактор вышеуказанного издания.

По словам Карин Ройтфельд, она со своей командой решила разработать спортивный выпуск CR Men's Book и они захотели показать мир атлетов с точки зрения людей с ограниченными возможностями.

На обложке мартовского номера появятся бегуны-спринтеры Рид Маккракен (Австралия) и Лиэм Мэлоун (Новая Зеландия). Они позировали топлес перед объективом фотографа Стивена Кляйна, причем один из паралимпийцев передвигается на инвалидной коляске, а другой вместо ноги имеет инновационный протез. Спортсмены, на телах которых можно разглядеть татуировки, отличались наградами на Паралимпиадах.