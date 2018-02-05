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Новый логотип Nike неожиданно взорвал Сеть

Сегодня, 00:45

Новый логотип компании Nike взорвал сеть интернет. Несколько пользователей сравнили решения дизайнеров с названиями Донецкой и Луганской Республик.

Комментаторы отшучиваются, не будет ли протестовать Киев в сторону появления вышеупомянутого логотипа известной компании. Данный знак разработали в рамках эксклюзивной линии одежды непосредственно для жителей Лондона. Следует отметить, что в ближайшее время в британской столице пройдёт ежегодный марафон. В связи с этим продавец приготовил горожанам логотип, который выглядит как LDNR. На самом деле это сокращённый вариант слова Londoner, что означает житель города Лондон.


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