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Марго Робби затмила всех на фотоколле

Вчера, 18:41

Австралийская актриса Марго Робби на фотоколле к мультипликационному фильму «Кролик Питер» приятно удивила всех присутствующих на премьере в Лос-Анджелесе своим нарядом – стильным платьем-рубашкой.

 27-летняя артистка, озвучившая в ленте одну из главных ролей, привлекла неожиданно внимание публики мультипринтом кролика Питера на платье, которое не скрывало ее стройных ног. В добавление к презентационному гардеробу девушка надела скромные тапочки красного цвета.

Анимационный фильм, режиссером которого стал Уилл Глак, имеет взрослую драматургию. Голодный кролик Питер мечтает пробраться в огород к жестокому фермеру, чтобы вдоволь насытиться овощами и фруктами. Он преодолевает множество препятствий и выходит из всех приключенческих перипетий целым и невредимым.

Для Марго Робби это не первая озвучка, чуть ранее актриса засветилась в другой громкой премьере: «Я, Тоня», где актриса сыграла главную роль.


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