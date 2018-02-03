Ирина Шейк снялась топлес в образе райской птицы

Сегодня, 04:30

Молодая мама и модель Ирина Шейк в своем Instagram поделилась с подписчиками фотографиями из последней фотосессии для журнала Love Magazine. На этот раз Шейк снялась в пикантном горячем образе, который ее поклонники прозвали «райская птица».

Смелый образ модели состоит из пестрых лосин и накидки из разноцветных перьев. Обнаженную грудь Ирина прикрыла руками. На голове у нее фиолетово-баклажанный тюрбан. На фото модель широко улыбается, что очень редко применяется в модельном мире.

Второе фото уже более сдержанное. На нем Шейк одета в малиновый бомбер, а на руках массивные красные, желтые и оранжевые браслеты.

Поклонники модели подозревают, что Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер планируют во второй раз стать родителями. Их заметили в центре планирования семьи в Лос-Анджелесе. Но на снимках из последней фотосессии не заметно округлившегося животика у модели.