VistaNews.ru


Ретейлер H&M из Швеции открыл в РФ 21 новый магазин

Сегодня, 04:55

Ретейлер из Швеции H&M открыл в РФ на протяжении прошлого года 21 новый магазин. Согласно сообщению компании, её доходы после этого возросли, в исчислении на шведские кроны, на 33%.

Они составили 5,71 млрд крон. Это является эквивалентом 723 млн долларов. Такие данные содержит официальный сайт H&M.

Особенный рост российских доходов увеличился у H&M в последнем квартале минувшего года. Тогда прирост составил в кронах – 20%, в рублях – 17%.

Общее количество магазинов H&M, находящихся в РФ, достигло 134 единиц. Ни один из них за истекший период, не был закрыт. Торговые заведения занимаются реализацией одежды данного бренда.

Помимо того, с ними сотрудничают и другие торговые марки, широко известные во всем мире.

В то же время, продажи H&M в мире существенно падают. Если считать реализацию, осуществляемую посредством интернета, она демонстрирует прогресс. Торговые точки, в целом, показывают упадок.

Возможно, именно этим и обоснован повышенный интерес бренда к переносу на территорию России, где их продукция продолжает демонстрировать свою популярность.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.