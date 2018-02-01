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Плюс-сайз-модель Искра Лоуренс стала в два раза больше

Вчера, 21:51

Искра Лоуренс, позиционирующая себя как плюс-сайз-модель, решила эпатировать своих поклонников новым платьем для походов в маркет. С этой целью она предстала на фото в платье-мешке, которое подчеркивает несуразно большой живот молодой девушки, укорачивает ноги и демонстрирует африканский (висячий) бюст.

Эстетика безобразного, по мнению фотографов глянцевых журналов, это тонкий инструмент, требующий безупречного вкуса. Искра Лоуренс не смогла удержаться «на тонкой линии» абсурдности безобразия полной фигуры и выглядит на фото банальной. Популярная Эшли Грэм, давно пребывающая в категории плюс-сайз, наняла дорогих дизайнеров и успешно делает модельную карьеру.

У Лоуренс пока сплошные неудачи. Недавно нью-йоркские папарацци поймали девушку на одной из улиц в карикатурном пуховике, белых ботильонах и в платье с длинным шлейфом. Этот наряд увеличил и без того крупную модель почти в два раза. Тем не менее Искра Лоурэнс особо не расстраиваивается, это не первый и не последний ее «поход в супермаркет».


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