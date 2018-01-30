H&M написало на арабском «Аллах» на детских носках‍

Вчера, 19:26

Шведская компания H&M из-за многочисленных жалоб мусульман на наличие на носках надписи "Аллах" уберет детские носки с прилавков магазинов.

В одну из крупнейших компаний Швеции H&M начали поступать многочисленные жалобы от оскорбленных мусульман. Они обнаружили, что рисунок на детских носках производства данной компании очень напоминает написанное на арабском языке и перевернутое слово «Аллах».

Представитель компании H&M утверждает, что на носки нанесен рисунок строителя из конструктора «Лего», а факт того, что наконечник молотка в руках у строителя напоминает арабское написание слова "Аллах" – абсолютная случайность. Однако руководство компании решило удовлетворить многочисленные просьбы покупателей, и изъять данный товар с прилавков фирменных магазинов.