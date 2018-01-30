В журнале Vogue прошла двойная обнаженная фотосессия сестер Хадид

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В новом выпуске журнала Vogue читатели смогут полюбоваться откровенной фотосессией сестер Хадид. Мартовский номер выйдет с портретами сестер на обложке.

Сестры Джиджи и Белла Хадид снялись в откровенной фотосессии для популярного глянца Vogue. Известно, что мартовский выпуск журнала выйдет с их портретом. Известно, что для участия в данной фотосессии сестрам пришлось позировать абсолютно обнаженными.

Такая новость обрадовала поклонников сестер Хадид. Фанаты звездных моделей увидят не только их обнаженное фото, на котором они обнимают друг друга, но и фотографии в одинаковых платьях, которые были выполнены специально для этой фотосессии. Пошили их модельеры именитого дома мод Versace.

Фотосессия была выполнена в черно-белом формате, что является очень модным на сегодняшний день. Художественную ценность снимков, которые видели специалисты, оценили достаточно высоко.

Известно, что макияж на снимках у сестер очень натуральный. Нагота и естественность должны порадовать поклонников Джиджи и Белла Хадид.